Het dilemma van de cryptomunten

Een commentaar van de Saudische prins Alwaleed (“ I think this is Enron in the making”) zorgde maandag voor een nieuwe koersdaling van de bitcoin. Net daarvoor had de cryptomunt een tijd met de grens van de 6.000 dollar geflirt. De bitcoin blijft dus sterk fluctueren. Is de waarde van een bitcoin dit jaar gestegen van 600 naar 5.000 dollar, dan zakte hij terug naar 3.000 dollar toen de Chinese centrale bank aankondigde dat ze de cryptomunt zou verbieden. Waarna de koers zonder veel reden opnieuw verdubbelde…

Bitcoin took a hit in the wake of Prince Alwaleed’s comments, but it’s off the lows of the day https://t.co/ydhoVfEqin pic.twitter.com/hyhZFGFzRD — MarketWatch (@MarketWatch) October 23, 2017

Maar in een beursomgeving waarin de volatiliteit volledig zoek lijkt, blijft een markt waar dagelijks koersverschillen van 5 tot 10% worden opgemeten, niet onopgemerkt. Niet enkel de Saudische prins (foto), maar ook Jamie Dimon, de CEO van JP Morgan en Jordan Belfort – de echte Wolf of Wall Street – lieten zich de voorbije dagen zeer kritisch uit over de cryptomunt. Oplichting, fraude, scam, Ponzi-schema… het ontbrak niet aan vernietigende commentaren.

Kunnen cryptomunten nog worden genegeerd?

Toch rijst de vraag of deze cryptomunten zomaar kunnen worden genegeerd. Steeds meer gespecialiseerde traders maken hun opwachting op de mark van de virtuele munten. Een markt die tot nog toe voorbehouden leek aan voornamelijk Chinese speculanten en andere wat duistere beleggers. Maar nu doen ook een aantal hefboomfondsen, speculanten en zelfs een reeks family offices er hun intrede.

Grote gevestigde waarden laten de bitcoin voorlopig nog links liggen. Goldman Sachs is de uitzondering die deze regel bevestigt. Maar in Londen blijven de grote financiële instellingen langs de zijlijn staan. Ze weigeren rekeningen te openen voor bedrijven die in cryptomunten handelen. De banken vrezen dat de bitcoin als een magneet voor oplichters en boeven fungeert. Dat betekent dat de fintechs die actief zijn rond de blockchain en de virtuele munten, verplicht zijn bankrekeningen te openen in meer exotische plaatsen: Gibraltar, Polen of ook Bulgarije.

Investeer 10% van je vermogen, maar besef dat je het geld misschien al kwijt bent

De wereld van de crypto-currencies zit dan ook vol verrassingen. Specialisten en believers uitgezonderd, lijkt zowat iedereen verloren, wanneer die met het dilemma wordt geconfronteerd. De Amerikaanse miljardair Mark Cuban raadde eerder deze week iedereen aan 10% van zijn vermogen in cryptomunten te beleggen, met de achterliggende gedachte dat je bereid moet zijn te aanvaarden dat je al dat geld kwijt kan spelen.

Reputatie

Financiële instellingen die de bitcoin negeren dreigen naast een revolutie en een enorme disruptie te grijpen. Maar wie er in stapt riskeert zijn goede naam te zien betrokken worden bij een schandaal van enorme omvang. Eén zaak staat vast: alle spelers in de financiële wereld – zelfs de meest traditionele – volgen de cryptorevolutie op de voet. Ze wachten op de dag dat ze zich er met beperkt risico voor hun reputatie op kunnen storten.

Virtuele munten maken voorlopig blijvend deel uit van het financiële landschap. Toch zullen nog belangrijke op- en neerwaartse bewegingen plaatsvinden vooraleer ze door grote aantal mensen zullen worden geaccepteerd.