Hebben kmo’s nog toekomst in de ‘winner takes all’-economie?

“We leven vandaag in een wereld die de grote bedrijven bevoordeelt, niet de kleine,” schrijft Jon Evans op Techcrunch . “Het pendulum zwaait al in de omgekeerde richting. Grote bedrijven en executives, eerder dan startups en ondernemers zullen het komende decennium beheersen. Wie vandaag afstudeert zal voor Mark Zuckerberg werken, eerder dan in zijn voetstappen treden.”