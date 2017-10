Nederlands selectiesysteem voor geneeskundestudenten faalt

Het selecteren van geneeskundestudenten, dat sinds dit jaar door alle faculteiten in Nederland gebeurt, leidt dus niet per se tot meer gemotiveerde en beter presterende studenten. Ook de diversiteit van de studenten, en dus toekomstige artsen, wordt minder door selectie.

Dat concludeerde Anouk Wouters in een studie waarmee ze afstudeerde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En haar conclusie wordt nu bevestigd door een nieuwe studie, van Nienke Schripsema van de Rijksuniversiteit Groningen.

Ook uit promotieonderzoek van Schripsema blijkt dat er wel verschillen zijn, maar dat deze erg klein zijn. Ze vergeleek de prestaties van studenten die via loting en via selectie aan de studie geneeskunde waren begonnen. Volgens Schripsema toont haar onderzoek aan dat er te weinig bewijs is dat het systeem van toelatingscriteria beter werkt dan loting.