Computer van KU Leuven kan voorspellen wie depressief of alcoholist wordt

Er bestaan al langer cijfers over hoe vaak aandoeningen voorkomen bij de bevolking. Vooral dan bij specifieke demografische groepen zoals jongvolwassenen en ouderen. Volgens de onderzoekers is dat niet genoeg om aan actieve preventie van psychische aandoeningen te doen. De wetenschappers willen vooral nagaan hoe het komt dat mensen bepaalde aandoeningen oplopen en hoe het komt dat een aandoening blijft bestaan.

Honderden risicolopers

Professor psychiatrie Ronny Bruffaerts (KU Leuven) heeft in samenwerking met het Studenten­gezondheidscentrum van de universiteit en met doctoraatsstudenten ­Philippe Mortier en Glenn Kiekens 12.000 studenten op de voet gevolgd. Ze moesten elk jaar een enquête invullen over specifieke emotionele problemen en hun psycho­sociale context. Daaruit kon afgeleid worden welke risicofactoren depressie, zelfmoordneigingen of alcoholverslaving in de hand kunnen werken. De resultaten werden anoniem gehouden om de privacy van de jongvolwassenen te beschermen.

De afgelopen jaren hebben al enkele honderden van die duizenden Leuvense studenten een mail gekregen. Dat gebeurt na het invullen van de vragenlijst en als er echte alarmsignalen zijn zoals zelfmoordgedachten. Dankzij de talrijke verzamelde gegevens, wordt het voor de onderzoekers gemakkelijker om accurate voorspellingen te doen. Ze kunnen dus voor eerstejaarsstudenten voorspellen of die psychische problemen zullen krijgen, zonder dat die symptomen vertonen.

Wie meer dan 90 procent risico loopt op zo’n aandoening, krijgt vanaf nu automatisch een mail. Zonder dat de onderzoekers daar iets mee te maken hebben. Daarin staat dat de universiteit bezorgd is en waar de student hulp kan vinden om erover te praten.