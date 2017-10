Laurent krijgt volgend jaar 6.000 euro extra ondanks lagere dotatie

De koninklijke familie zal volgend jaar in totaal 206.000 euro meer krijgen. Zelfs Laurent, die deze zomer opnieuw in opspraak kwam, zal meer geld krijgen. In totaal gaat het over 6.000 euro. De oorzaak van de stijging in de indexering.

De dotaties van de koninklijke familie zijn in België al lang een punt van discussie. Er zijn al veel plannen geweest om ze af te schaffen of te verminderen, maar voorlopig worden alle leden nog altijd royaal vergoed … en daar komt volgend jaar zelfs nog wat bij. Volgend jaar gaat 13.605.000 euro naar de dotaties en de civiele lijst. Met dat laatste moeten onder andere personeel en werkingskosten betaald worden. Dat is 266.000 euro meer dan dit jaar. Daarnaast vloeit er via allerhande ministeries en departementen nog 22.801.000 euro (60.000 euro minder dan dit jaar) naar de koninklijke familie, onder andere voor bewaking. De totale kost komt dus op 36.406.000 euro, ofwel 206.000 meer dan dit jaar.