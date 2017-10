De Leuvense studentenkoten krijgen een eigen label dat het voor studenten gemakkelijker zou moeten maken om een geschikt kot te vinden. Nu moeten ze met tal van factoren rekening houden, maar volgens de KUL zouden de labels hun eindeloze checklist overbodig moeten maken. En zo ook een einde maken aan de problemen met huisjesmelkers. De labels zullen duidelijk maken welk kot in orde is en welk niet.

Toen drie jaar geleden een kot aan de Kapucijnenvoer in Leuven uitbrandde , en twee Ierse studenten om het leven kwamen, werd de KUL wakkergeschud. Niemand wist überhaupt dat er koten verhuurd werden in het pand, en al helemaal niet of die kamers wel in orde waren. Nu komt er, in samenwerking met de stad Leuven, een kotlabel. Niet verplicht, maar wel heel duidelijk: dit kot is ok, of niet.

Die koten krijgen dan letterlijk een soort stempel op de muur. Op dat label staat te lezen met welke voorschriften een kamer (niet) in orde is. Dat zal meteen een invloed hebben op de prijs, en de vraag stelt zich meteen: wie zal een kot willen huren dat niet in orde is? Het label is niet verplicht, maar de stad hoopt dat, op termijn, er zo veel labels zullen hangen dat huisbazen zich vanzelf in orde zullen stellen.

Een dwarse kotbaas

Koten zullen beoordeeld worden op woonkwaliteit, brandveiligheid, stedenbouwkundige vergunning, kotbelasting, fietsparkings, studentenvriendelijkheid en binnennummmering. Die checks worden uitgevoerd door de stad Leuven zelf. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je kotbaas op andere vlakken niet dwars kan liggen (waarborgen zijn een traditioneel pijnpunt) maar ook daar is een oplossing voor.