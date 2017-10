Georgië heeft de voorbije decennia steeds verder toenadering gezocht tot de Europese Unie. Dat leidde drie jaar geleden tussen beide partijen tot een ondertekening van het Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA).

Die overeenkomst moest de handel tussen Georgië en de Europese Unie verder stimuleren. In werkelijkheid dreigt het akkoord een aantal belangrijke problemen te zullen creëren.

De Italiaanse groep Nutella zette tien jaar geleden in Georgië een divisie voor de lokale productie van hazelnoten op. Sindsdien is Georgië na Turkije en Italië de grootste producent van hazelnoten ter wereld geworden. Na kopererts zijn de noten tevens ook het grootste Georgische exportproduct geworden.

Probleem is echter dat ongeveer 10 procent van deze export afkomstig is uit Abchazië, een opstandige regio die door Rusland wordt gesteund. Abchazië scheidde zich na een onafhankelijkheidsoorlog een kwarteeuw geleden van Georgië af.

Sindsdien zijn ook de formele handelsrelaties tussen Georgië en Abchazië verbroken. Hazelnoten zijn op dit ogenblik het enige product dat de autoriteiten in Abchazië in Georgië laten verkopen.

Certificaat

Door het afgesloten handelsakkoord moeten alle Georgische landbouwproducten vanaf volgend jaar echter aan de normen van de Europese Unie voldoen. Dat vereist ook een officieel certificaat van origine. Door de staat van oorlog tussen Georgië en Abchazië wordt die eis voor de producenten van hazelnoten bijzonder problematisch.

“Producenten in Abchazië kunnen onmogelijk een Georgisch certificaat krijgen,” aldus het magazine The Economist. “Producenten die toch een vergunning zouden kunnen bemachtigen, zouden bovendien in Abchazië als landverraders worden bestempeld. Nutella verliest daarmee een leverancier, maar vooral wordt Abchazië nog meer in de handen van Rusland gedreven.”

“Rusland is een strategische partner,” benadrukt Adgur Ardzinba, minister van economie van Abchazië, dat alleen door Rusland en enkele andere naties wordt erkend. “In Rusland is er echter weinig vraag naar hazelnoten. Onze landbouw zal dan ook meer prioriteit moeten verlenen aan producten zoals citrusvruchten en wijn, die op de Russische markt wel een grote interesse genieten.”

Een snelle oplossing ligt ook niet voor de hand, want vredesbesprekingen tussen Abchazië en Georgië in Genève boeken weinig resultaten. Handel staat ook niet op de agenda van de vredesonderhandelingen.

De vijandigheden hebben voor de hazelnotenteelt nog een bijkomende probleem gecreëerd. De plantages worden immers door kevers kaal gevreten. Zowel Abchazië als Georgië worden met het probleem bedreigd. De politieke moeilijkheden maken echter een efficiënte samenwerking tegen die aanvallen onmogelijk. (mah)