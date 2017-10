Saudi’s steken 500 miljard in Neom, de stad van de toekomst

Saudi-Arabië heeft plannen om langs de kust van de Rode Zee de nieuwe stad Neom bouwen. Dat heeft de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman aangekondigd.

Neom moet volgens Salman het prototype van de nieuwe generatie steden worden. Onder meer op het gebied van technologische ontwikkeling en hernieuwbare energie moet het project een wereldwijd pionier worden.

De bouw van Neom zal volgens de kroonprins gefinancierd worden met een budget van 500 miljard dollar. De middelen zullen worden aangereikt door de Saudische regering, het Saudische staatsinvesteringsfonds en lokale en internationale investeerders.

Salman wil onder meer vanuit Neom een brug over de Rode Zee laten bouwen. Daarmee zou de nieuwe stad verbonden kunnen worden met Egypte en de rest van Afrika. Voor de ontwikkeling van de stad is een terrein van meer dan 25.000 vierkante kilometer gereserveerd.

Modern

De realisatie van Neom zal worden geleid door Klaus Kleinfeld, voormalig topman van de industriële concerns Siemens en Alcoa. Ook het Vision Fund van de Japanse groep Softbank en het Saudische Public Investment Fund (PIF) zou ondersteuning verstrekken.

“Neom zou ook een levenswijze krijgen die in andere Saudische steden op dit ogenblik onmogelijk zou zijn,” aldus het persbureau Bloomberg. “In een promotiefilm worden vrouwen getoond die tenvolle aan het openbare leven kunnen deelnemen, met mannen samenwerken en met orkesten optreden.”

Eerder al werd aangekondigd dat honderden kilometer kustgebied zouden worden omgevormd tot een semi-autonoom toeristisch gebied van wereldniveau.

Daarbij werd ook benadrukt dat deze regio’s zouden worden gestuurd door wetten die zouden tegemoetkomen aan de internationale normen.

“Neom lijkt geïnspireerd op het concept van de vrije zones, dat eerder in Dubai werd uitgetest,” benadrukt Steffen Hertog, professor aan de London School of Economics. “Die vrije zones hanteren niet alleen gunstige fiscale tarieven, maar hebben ook eigen regels en wetten,” zegt Hertog.

“Daarmee functioneren deze gebieden in wezen onafhankelijk van de rest van het land. In Dubai blijkt dat concept goed te werken, maar gelijkaardige pogingen in de rest van de regio lijken minder gunstig te verlopen.”

Neom moet een onderdeel worden van de plannen van Salman om de economie van zijn land te diversifiëren en minder afhankelijk te maken van de oliewinning. Veel succes hebben die initiatieven volgens critici echter nog niet gehad.

Bureaucratie

Onder meer plannen voor de creatie van een financieel district in de Saudische hoofdstad Riyadh, waarvoor een budget van 10 miljard dollar was voorzien, blijven aanslepen. “Die plannen rijzen wanneer de petroleumsector een dalperiode doormaakt, maar worden snel weer opgeborgen wanneer de olieprijzen weer beginnen te stijgen,” benadrukken de critici.

“Bovendien moet rekening worden gehouden met een remmende impact van het conservatieve religieuze establishment van het Arabische koninkrijk. Potentiële investeerders worden daarnaast ook afgeschrikt door de zware bureaucratie en sociale restricties waarvoor het land bekend staat.”

Kroonprins Salman heeft echter aangegeven die fouten uit het verleden met zijn nieuwe projecten te willen vermijden. (mah)