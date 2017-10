Kan je mensen verplichten om zonnepanelen op hun dak te leggen? Amsterdam denkt van wel

De SP in de stad wil Amsterdammers verplichten hun dak beschikbaar te stellen voor de aanleg van gemeentelijke zonnepanelen. Ivens zegt dat er “al lang gesproken wordt over verduurzaming, maar het nu gewoon geregeld gaat worden”.

Werklozen leggen de zonnepanelen aan

“We laten werklozen zonnepanelen aanleggen, en we accepteren het niet als mensen weigeren mee te werken”, zegt hij. En: “Vastgoedeigenaren die tegenwerken, verdienen een boete voor hun klimaatonvriendelijke gedrag.”

In het plan van Ivens verdient de gemeente met de opbrengst van de stroom de panelen terug. In ruil worden de eigenaren van die daken zelf eigenaar van de zonnepanelen vanaf het moment dat de gemeente de investering in de panelen heeft terugverdiend.

Of dat allemaal geen inbreuk is op het eigendomsrecht? Ivens moet toegeven dat het “nog wat juridisch uitzoekwerk” vergt. Maar hij argumenteert dat de zaak vergelijkbaar is met de leegstandsboete die Amsterdam nu al kan opleggen als gemeente.