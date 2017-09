Nieuwe voedseldriehoek zet ons voedselpatroon letterlijk op zijn kop

De bekende voedseldriehoek wordt op z’n kop gezet. En dat mag je letterlijk nemen, want de basis is nu het puntje worden, en de nadruk ligt meer dan ooit op groenten. Revolutionair, zelfs de bekende tv-chefs zijn het voor één keer met elkaar eens: dit is een uitstekende zaak.

Een voedseldriehoek op z’n kop. Met onderaan een oranje zone en daarboven een lichtgroene en donkergroene streep, en een sterke nadruk op groenten. Aan de zijkant een donkerrode bol met de occasionele zondes in, en een aparte ‘zondebok’ in de vorm van een bol. Blijkbaar eten we al jaren verkeerd, en de nadruk op beweging, die durven we al eens vergeten. Met de nieuwe driehoek moet dat veranderen. Opvallend: charcuterie zit in de ‘rode bol’, de items die je eigenlijk als een ‘extraatje’ moet zien. Een typische Vlaamse broodmaaltijd is dus voortaan uit den boze. Volgens TV-kok Sandra Bekkari, die zeker wel achter de nieuwe filosofie staat, wordt dat nog een opgave. “De nadruk op groenten die in de nieuwe driehoek wordt gelegd, vind ik heel goed”, zegt ze aan onze redactie. “Maar het gaat allemaal om balans. We gaan de Vlaming zijn vlees niet afpakken.”

Een extraatje moet je jezelf gunnen Dat wil volgens haar echter niet zeggen dat we de nieuwe driehoek aan de kant moeten schuiven, integendeel. “Alle recepten in mijn boek voldoen aan deze driehoek.” Ook veel van wat Bekkari kookt in haar VTM-programma, past in de driehoek. “Veel groenten, één keer in de week rood vlees en regelmatig maar niet altijd kip, vis of wit vlees, dat hoort er sowieso bij. Maar je moet jezelf af en toe een extraatje kunnen gunnen, dat is altijd mijn filosofie geweest.” Of dat extraatje dan één keer in de week of één keer in de maand moet zijn, daar bestaat volgens de bestsellerauteur geen richtlijn over. “Er hangt ook zoveel af van je levensstijl. Sommige mensen hebben een zittend beroep en letten dus beter wat meer op, maar anderen bewegen veel voor hun beroep, zij kunnen misschien wat meer calorieën aan. Je moet zo’n voedseldriehoek dus echt wel individualiseren. En zeker blijven genieten.” En wat de charcuterie betreft, daar is Bekkari wel duidelijk over. “Kijk, we weten allemaal eigenlijk wel dat die slaatjes enzo, niet bepaald gezond zijn. Maar een plakje ham ofzo, dat kan perfect. Je blijft het best weg van sterk bewerkte etenswaren.”

“Een overwinning.” Ook healthy foodie Pascale Naessens is laaiend bij het zien van de nieuwe driehoek. “Ik had liever ‘volle granen’ zien staan dan brood, maar verder zit mijn manier van eten perfect weerspiegeld in deze driehoek”, deelt ze mee aan Het Nieuwsblad. “Sterk dat de Vlaamse overheid zo’n grote stappen heeft durven te zetten: groenten en fruit helemaal bovenaan, afstappen van hoeveelheden, gezonde vetten in de donkergroene groep samen met peulvruchten en noten. Sla één van mijn acht boeken open op gelijk welk recept en het zal altijd in overeenstemming zijn met deze driehoek. Dit voelt als een overwinning, en het is fantastisch voor de volksgezondheid.” Volgens Jeroen Meus is de driehoek dan weer een kwestie van gezond verstand. “Hoezee, het gezond verstand heeft gezegevierd”, zegt de tv-kok aan Het Laatste Nieuws. “Zelfs mijn ouders wisten het al: groenten en fruit zijn belangrijk. Daarom moest ik m’n bord leegeten. Omdat – terecht – dat stuk witloof op moest! Volle bak vlees: niet nodig.” Toch wil ook de Dagelijkse Kost-chef vlees niet helemaal afzweren. “Ik ben meer vegetariër dan je denkt. Maar áls ik vlees eet, is het kwaliteit. Eét dat stukje vlees. Maar haal het bij een topslager. Koop lokaal. Aardappelen of brood, ik ben daar niet aan gebonden, maar een goed patatje bij een stukske vlees of een boterham van een goéie bakker: ik vind dat lekker en ik vind dat we dat in ere moeten houden.” Er kunnen zelfs nog complimenten af voor conculega Pascale Naessens. “Chapeau voor Pascale. Ze heeft ergens voor gevochten en ziet het vertaald in de nieuwe driehoek.”